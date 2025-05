CSA dribla Justiça e expõe site de acompanhantes em camisa contra o Grêmio

O CSA 'driblou' a Justiça e expôs uma imagem da diretora de comunicação do site de acompanhantes "Fatal Model" na camisa do jogo contra o Grêmio, ontem, pela Copa do Brasil, mesmo após a suspensão da publicidade.

O que aconteceu

Campanha foi suspensa em março. Na época, o Ministério Público de Alagoas solicitou à Justiça a suspensão tanto do CSA como do CRB com o site de acompanhantes "Fatal Model". Os clubes rivais fecharam contrato com a marca em dezembro do ano passado.

Publicidade proibida pelo ECA. O MP-AL alegou que a veiculação de publicidade associada a conteúdos adultos "em locais amplamente frequentados por crianças e adolescentes, como estádios de futebol", é proibida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.