Yuri Alberto brilha em jogo duro, Corinthians vence Novorizontino e avança

As oitavas de final da Copa do Brasil serão definidas através de sorteio, ainda sem data confirmada pela CBF. Todos os 16 classificados para a próxima etapa só serão conhecidos nesta quinta-feira. O mata-mata está previsto para começar entre o final de julho e o início de agosto, após a pausa para o Super Mundial de Clubes.

O Timão enfrentará o Atlético Mineiro no próximo sábado, às 21h, na Arena MRV. Será a oportunidade para a equipe paulista buscar o G4 na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como foi o jogo

O Corinthians deixou a desejar nos primeiros 45 minutos contra o Novorizontino em Itaquera. Em jogo muito brigado e físico, a equipe visitante apostou na forte marcação, com dupla de defensores na 'cola' dos atacantes corintianos, e dificultou as finalizações do Timão. Em sua maioria, as conclusões do Corinthians foram bloqueadas. A chance mais clara foi do Tigre, em lance protagonizado pelo volante Jean, que ficou cara a cara com Hugo Souza, após dar um meio chapéu em Angileri. O jogador do Tigre só não marcou um golaço porque o goleiro tirou a bola com a pontinha da luva.

A segunda etapa foi ainda mais truncada, com muitos erros de passe de ambos os lados, mas brilhou a estrela de Yuri Alberto. O Novorizontino conseguiu igualar a posse de bola, pressionou o Timão, mas não ofereceu risco real ao gol de Hugo Souza. Já nos minutos finais, o camisa 9 aproveitou a única chance de ouro da equipe alvinegra para driblar o defensor e tirar o zero do placar, aos 47 minutos.

Lances importantes

Quase foi um golaço! O volante Jean teve a primeira grande chance da partida, em belo lance individual. O camisa 5 do Novorizontino recuperou a bola, rifada por Romero, tirou Angileri da jogada com um meio chapéu e finalizou muito forte para o gol. Hugo Souza tocou na bola com a pontinha da luva para evitar o gol, mas o árbitro marcou tiro de meta.