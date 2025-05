Corinthians vai rodar elenco de novo contra Novorizontino na Copa do Brasil

A estratégia de "rodar o elenco" ajuda os atletas a terem menos desgaste físico. Com o calendário intenso de jogo — e o pouco tempo de preparação — o cansaço muscular é uma das principais preocupações do comandante no momento.

Dependemos muito de uma equipe com energia, tem que vir daqueles que estão recuperados. Os dois grupos trabalham com a mesma intensidade, com mesmos comportamentos. Não me preocupo com equipe base. Essa equipe base vai sofrer variações. Importante é que tenhamos a equipe passando confiança. Sinto que a equipe está evoluindo, melhorando.

Dorival Júnior

O treinador perdeu Memphis e Matheuzinho no espaço de uma semana por lesões agravadas pelo desgaste. O atacante e o lateral-direito iniciaram os trabalhos com fisioterapia na manhã de ontem, mas só devem ficar à disposição da comissão técnica no sábado, contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Além disso, Rodrigo Garro ainda não esteve em campo com Dorival. Ele vem tratando de uma tendinopatia patelar no joelho direito desde o título do Campeonato Paulista, no fim de março. A expectativa é que o camisa 8 volte aos gramados antes da parada para o Super Mundial.

Temos jogadores importantes que estão fora, como o Garro, que é diferenciado, Memphis que fez uma lesão muito séria, uma torção brusca de tornozelo, jogadores muito importantes. Estamos dando uma boa resposta. Teremos mais uma decisão na quarta-feira, e teremos uma equipe que poderá entregar energia, luta, dedicação, vamos ficar atentos a tudo isso. Talvez o Corinthians seja uma das poucas equipes que não vêm tendo lesões musculares, e isso para nós é um ponto muito positivo. Não temos um equilíbrio ou uma regularidade, mas estamos no caminho.

Dorival Júnior

A provável escalação do Timão deve ter: Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho, Cacá e Fabrizio Angileri (Matheus Bidu); Raniele, José Martínez, André Carrillo e Igor Coronado (Breno Bidon); Romero (Talles Magno) e Yuri Alberto.