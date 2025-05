Comissão técnica de Ancelotti na seleção tem filho, genro e auxiliar inglês

O único não italiano da equipe é o inglês Paul Clement, de 53 anos, que foi auxiliar de Ancelotti na primeira passagem pelo Real Madrid, no Bayern de Munique, no PSG, no Chelsea e no Everton. Ele alternou trabalhos de assistente com voos solo como treinador principal, em clubes como Swansea e Reading, no Reino Unido, e Cercle Brugge, na Bélgica.

Outro auxiliar que Ancelotti levará do Real Madrid para a seleção é Francesco Mauri, de 35 anos. Filho de Giovani Mauri, histórico preparador físico do clube merengue, Francisco ganhou espaço nos últimos anos e era a ponte entre o técnico e os jogadores do elenco atual. Nos treinamentos, ele era quem mais falava com os atletas.

O quinto elemento da comissão técnica é Simone Montanaro, de 53 anos, analista de desempenho e especialista em estatísticas e big data. O italiano esteve nos departamentos de análise de vários clubes de seu país, como Milan, Roma, Fiorentina e Napoli, onde passou a trabalhar com Ancelotti.

"Tenho confiança em toda a minha comissão técnica. Davide me diz coisas que às vezes outros não se atrevem a dizer. Estou convencido que é um corpo técnico bem preparado. Jovem, bem preparado, me faz pensar muito. São jovens, mas têm experiência", disse Ancelotti, semana passada.



Contratos assinados

A nova gestão da CBF entrou em contato com os membros da comissão técnica para acertar detalhes e formalizar contratos.