Atlético-MG vai às oitavas após 'gol de lateral' e pênalti isolado por Hulk

Já o Maringá segue em busca do topo da tabela da Série C. O time paranaense joga fora de casa contra o Anápolis, pela 7ª rodada da competição.

Patrick Silva marcou pela 1ª vez como profissional em Atlético-MG x Maringá, jogo da Copa do Brasil Imagem: Pedro Souza / Atlético

Como foi o jogo

Os primeiros minutos foram movimentados dos dois lados. As duas equipes arriscaram de fora da área e levaram perigo, exigindo boas defesas de Rafael William e Everson. O Atlético se mostrou mais ousado, trocando passes até chegar à área adversária, mas pecava na finalização. Com uma marcação firme do Maringá, o Galo só conseguiu balançar as redes nos acréscimos do primeiro tempo, após uma cobrança rápida de lateral que resultou no gol de Rubens.

O segundo tempo começou em ritmo acelerado, com o Atlético mais agressivo e criando boas oportunidades para ampliar o placar. O Maringá, por sua vez, voltou do intervalo sonolento e sofreu com a forte pressão do Galo. Em uma dessas falhas defensivas, Patrick aproveitou a desatenção e marcou o segundo gol. Na etapa final, o time paranaense ficou encurralado e teve dificuldades para se organizar em campo. Aproveitando a situação, o Galo fez mais dois com Rony e Lyanco.

Gols e destaques

Começo quente! Cuello ficou com a bola após disputa na entrada da área, soltou a perna e mandou um chute forte e rasteiro. Rafael William reagiu rápido e espalmou para escanteio.