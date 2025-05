Arena Barueri é interditada pela FPF; Palmeiras vê represália, diz PVC

O Palmeiras entende extraoficialmente que pode ser represália da Federação Paulista por não apoiar a gestão Reinaldo Carneiro Bastos.

Mas a Federação Paulista já respondeu que não. O que a Federação Paulista responde: a Arena Barueri está em obras, se está em obras, não pode ter público. É esse o cenário.

Paulo Vinícius Coelho

A Arena Barueri está sob concessão a uma das empresas da presidente do Palmeiras, que tem mandado seus jogos no estádio quando não pode jogar no Allianz Parque.

O Alviverde foi o único time da Série A que não assinou o manifesto de 38 clubes cobrando melhorias e mudanças na estrutura da CBF.

Presidente da Federação Paulista, Reinaldo Carneiro Bastos foi um dos articuladores do grupo, que chegou a indicá-lo como alternativa a Samir Xaud, candidato único na eleição da CBF no próximo domingo (25).

Leila Pereira apoiou publicamente Samir Xaud, enquanto Reinaldo Carneiro Bastos não obteve assinaturas necessárias para inscrever sua chapa no pleito.