Zagueiro ou lateral? Argentino explica função que mudou quadro no Palmeiras

O momento de Giay

Giay tem sequência de titular absoluto no Palmeiras. Nos últimos 10 jogos, ele foi titular e disputou os 90 minutos das partidas em 9 oportunidades. Ele só não esteve em campo na vitória contra o Bolívar, quando a comissão técnica alviverde preservou alguns jogadores.

O argentino superou mais de dois meses sem entrar em campo durante o Paulistão e a concorrência de dois jogadores históricos na lateral-direita do Palmeiras: Mayke (315 jogos) e Marcos Rocha (343 jogos). Giay afirma que a relação com os companheiros de posição é muito positiva, e que ele recebe muita ajuda deles.

"São dois jogadores muito importantes [Mayke e Marcos Rocha], que ganharam muitas coisas. Tenho muita relação com eles, ajudam bastante. Me dão dicas a cada jogo. Agora no jogo contra o São Paulo teve um vídeo que mostrou eu abraçado com o Mayke e ele ia me falando como jogava o ponta do São Paulo. Temos uma relação muito boa e isso é importante", disse.

O atual elenco do Palmeiras tem uma legião de gringos, são sete no total: Gustavo Gómez (Paraguai), Aníbal Moreno (Argentina), Flaco López (Argentina), Piquerez (Uruguai), Richard Ríos (Colômbia), Facundo Torres (Uruguai) e Giay (Argentina). O argentino destacou a relação com eles, mas ressaltou que todo elenco é muito unido.