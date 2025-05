Volpi se revolta com gol anulado do Grêmio na Copa do Brasil: 'Absurdo'

O Grêmio foi eliminado pelo CSA na Copa do Brasil após derrota por 3 a 2 no primeiro jogo e empate sem gols em casa. No final da partida, o Tricolor teve um gol anulado, que gerou revolta ao goleiro Tiago Volpi.

O que aconteceu

O paredão do Grêmio não ignorou "culpa" por parte dos jogadores na desclassificação, mas declarou como "absurdo" a anulação do gol no final. O lance aconteceu aos 44 da segunda etapa, já nos minutos finais da partida.