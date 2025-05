Vasco vence após 18 pênaltis, drama e vai às oitavas da Copa do Brasil

Índio colocou o Operário no jogo novamente, com chute no cantinho direito de Léo Jardim, enquanto Hugo Moura converteu finalizando forte no mesmo lado.

Cristiano marcou de cavadinha e empatou de novo e viu Paulo Henrique bater no meio e Elias defender a cobrança. Thales finalizou forte, mas Léo Jardim salvou e evitou a classificação do Operário.

Loide finalizou e marcou para o Vasco. Depois, Léo Jardim defendeu mais uma e classificou os cariocas.

Vasco sai na frente com Rayan no primeiro tempo

O jovem de 18 anos forçou perda de bola de Allan Godói e finalizou para abrir o placar. Com 43 minutos da primeira etapa, Rayan pressionou o zagueiro do Operário e roubou a posse, invadiu a grande área e chutou forte para o gol. O goleiro Elias furou e viu o Gigante da Colina sair do primeiro tempo com a vitória.

Paulo Henrique criou outra grande chance pelo Vasco, e Léo Jardim fez duas boas defesas. O atacante dos donos da casa, ainda antes de a equipe abrir o placar, finalizou colocado para ótima defesa do goleiro do elenco do Paraná. Já o Operário parou no paredão do Gigante da Colina duas vezes: na primeira, o camisa 1 espalmou na pequena área; na segunda, defendeu chute cara a cara de Fransérgio.