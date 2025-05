Trato com Dani Alves levou Neymar à frustração em Paris | podcast Neymar #5

Cury diz que avisou Neymar Jr. de que estaria tomando uma decisão equivocada e que teve apoio de Neymar pai para tentar revertê-la, com ajuda de jogadores do time.

Mas a empreitada não deu certo. Mesmo juntos na capital francesa, a dupla de amigos ficou longe de atingir as metas dentro de campo.

O episódio 5 do podcast "Neymar", "O Príncipe que Não Quis Ser Rei", traz bastidores da história de como Neymar decidiu jogar no PSG -e do arrependimento que se seguiu.

Na França, ele passou a conviver com as inéditas lesões, a pressão e a solidão. A combinação desencadeou uma série de crises de imagem e o afastou precocemente do topo do futebol.

O podcast terá seis episódios, publicados às terças no canal de YouTube do UOL Prime e em todas as plataformas de podcasts (Spotify, Apple Podcasts e Deezer) e às quartas no YouTube de UOL Esporte.