O que cada time precisa para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil

CRB x Santos

As equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida e buscam uma vitória na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Rei Pelé, para seguir no torneio. Nova igualdade leva a disputa para os pênaltis.

Capital x Botafogo

Os cariocas golearam o time do Distrito Federal por 4 a 0 na partida de ida e avançam até com um revés por três gols de diferença. O Capital precisa de um triunfo por cinco gols para ir às oitavas ou por quatro tentos para levar para os pênaltis. O jogos será na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mané Garrincha.

Red Bull Bragantino x Criciúma

O Criciúma venceu o Massa Bruta por 1 a 0 e se classifica com um empate. Do outro lado, o Bragantino busca um triunfo por dois gols de saldo para ir às oitavas, enquanto uma vitória pela diferença mínima leva o jogo para os pênaltis. O confronto será na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Cícero de Souza Marques.