Embalado, adversário do São Paulo usa programa de TV para 'ferver' Aflitos

O São Paulo vai encarar um embalado (e mordido) Náutico na busca por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo ocorre hoje, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio dos Aflitos.

Quem avança?

O Tricolor venceu o jogo de ida, disputado no fim do mês passado, por 2 a 1 — com dois gols de Luciano, que pode reaparecer no time titular de Luis Zubeldía.

Desde então, o Náutico não perdeu: foram duas vitórias e um empate em três partidas da Série C. A equipe de Hélio dos Anjos marcou seis gols e não foi vazada no período.