Rodriguinho cita lesão ao celebrar vitória: 'Nem sabia se estaria aqui'

O meia Rodriguinho, que marcou o último gol da vitória do São Paulo sobre o Náutico por 2 a 1, disse que não sabia se atuaria no jogo diante de uma lesão ocorrida ainda nesta semana. Ele, que falou ao Sportv, ainda celebrou a classificação do Tricolor às oitavas de final da Copa do Brasil.

O que ele disse?

Susto com entorse. "Estou muito feliz por estar entrando em campo. Tive entorse no pé esses dias e nem sabia se, hoje, estaria aqui."

Dificuldade com gramado. "Pude entrar e ajudar a equipe. O jogo foi muito difícil e o campo estava pesado, mas graças a Deus, conseguimos fazer uma grande partida."