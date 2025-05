Real fará homenagem para Ancelotti em despedida no Bernabéu; veja detalhes

O Real Madrid está preparando uma despedida especial para um dos técnicos mais vitoriosos da história do clube: Carlo Ancelotti. De acordo com o jornal espanhol AS, a diretoria merengue quer realizar uma cerimônia à altura da trajetória e reputação do treinador italiano.

A homenagem está marcada para o próximo sábado, no estádio Santiago Bernabéu, onde o Real enfrenta a Real Sociedad pela última rodada do Campeonato Espanhol. A expectativa é de casa cheia, com a torcida prestando seu tributo ao comandante que marcou época no clube.

O que aconteceu

Segundo a imprensa espanhola, o grande momento da cerimônia acontecerá após o apito final. O clube vai relembrar os títulos conquistados sob o comando de Ancelotti: três Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes, três Supercopas Europeias, duas La Ligas, duas Copas do Rei e duas Supercopas da Espanha