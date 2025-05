PVC: Clubes 'olham torto' para Leila após Palmeiras não assinar manifesto

O Palmeiras foi o único clube da primeira divisão que não assinou o manifesto, ao lado do Remo, que está na Série B, em meio à confirmação de Samir Xaud como candidato único à Presidência da CBF.

Outros 38 clubes assinaram o documento, que pede mudanças no sistema eleitoral da entidade, maior profissionalização da arbitragem e a implementação do fair play financeiro — bandeiras de campanha da presidente do Palmeiras.

Hernan: Renato Augusto não estava bem no Flu; tendência é aposentadoria

Renato Augusto não estava bem fisicamente no Fluminense e tende a se aposentar após a rescisão com o time carioca, detalhou o colunista André Hernan no De Primeira.

O bastidor dessa saída é que o Renato não estava se sentindo bem. Tipo, tem a lesão, fica muito tempo fora, a cabeça não fica legal, e o Renato é um cara muito de se entregar, não é um profissional do migué.