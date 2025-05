O que o Flamengo precisa para acompanhar o Palmeiras? Colunistas opinam

Se não tiver dinheiro, vai contratar outros Juninhos, com todo o respeito. Não vai contratar Vitor Roque, Alcaraz, não vai contratar esse tipo de jogador.

É uma questão de elenco. Eu não tenho a dimensão de qual será a janela do meio do ano no Flamengo. Se vai ser uma janela Botafogo ano passado ou se vai ser uma janela comum. A ver como será.

Arnaldo Ribeiro

RMP: Flamengo depende da janela do meio do ano

Tem uma coisa que faz toda a diferença nesse início de temporada. O Palmeiras fez uma janela que gastou mais de R$ 400 milhões. O Flamengo, por não ter dinheiro — por incrível que pareça, o Flamengo não tem dinheiro porque o Landim raspou as carvoeiras no final da sua gestão na tentativa alucinada de eleger o seu sucessor e se manter no poder —, o Flamengo gastou R$ 30 milhões, parte disso no Juninho, imagina.

Então, se você pegasse no final do ano passado, os elencos eram pau a pau e talvez até o do Flamengo com uma ligeira diferença a favor. Mas se você pega esse ano em que o Palmeiras trouxe Vitor Roque, Paulinho e trouxe uma porção de gente, o banco do Palmeiras é muito melhor. Atualmente, até o time titular do Palmeiras está melhor porque o Flamengo tem jogadores em muito má forma técnica no ataque, mas a janela fez toda diferença.