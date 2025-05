Zubeldía escala São Paulo com apenas um volante contra Náutico; veja times

Náutico e São Paulo estão escalados para o jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, que ocorre a partir das 21h30 (de Brasília) nos Aflitos. O duelo de ida acabou em 2 a 1 para o Tricolor.

O time paulista, comandado por Luis Zubeldía, vem ao gramado com: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Oscar, Cédric, Lucas Ferreira e Luciano; André Silva.

Sem o lesionado Marcos Antônio, Zubeldía opta por escalar apenas Alisson como volante de origem — com Ferraresi na lateral, Cédric e Oscar devem ajudar o camisa 25 no setor central. Uma opção alternativa é o uso de três zagueiros, com Cédric e Enzo atuando como alas.