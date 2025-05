São Paulo usa Luciano e base, vence Náutico em jogo com expulsões e avança

0:00 / 0:00

Expulsão aumenta drama pernambucano. A festa da torcida nos Aflitos murchou de vez por volta dos dez minutos, quando Marquinhos acertou a sola da chuteira no tornozelo de Cédric em um carrinho imprudente na ponta direita. O árbitro foi chamado pelo VAR para revisar a jogada e, após cravar o pisão, aplicou cartão vermelho ao meia-atacante — o português, por outro lado, recebeu atendimento e continuou atuando normalmente.

Ferraresi devolve na mesma moeda e também leva vermelho. O São Paulo aproveitou a vantagem numérica por apenas oito minutos. O motivo? Ferraresi, também em um carrinho com as travas da chuteira na lateral do campo, acertou Igor Fernandes a poucos passos do banco de reservas dos visitantes. O juiz recorreu novamente ao VAR e trocou a cor do cartão, já que havia punido o zagueiro com amarelo pelo lance.

Ferraresi foi expulso após entrada dura em Igor Fernandes durante Náutico x São Paulo Imagem: Marlon Costa/AGIF

Mais espaço, mais chance (e mais chuva). O restante da 1ª etapa ficou marcado pelo equilíbrio e por chances perdidas em meio a a um dilúvio que voltou a tomar conta de Recife. As equipes, que não fizeram substituições diante dos imprevistos, até conseguiram alcançar o gol adversário, mas pecaram na pontaria — André Silva e Lucas Ferreira foram os únicos, de fato, que geraram perigo real, mas pararam em Muriel.

Faltas ganham holofotes. A volta do intervalo trouxe um embate muito mais truncado, e as faltas passaram a ditar o ritmo da partida no já castigado gramado. Enquanto o São Paulo usava o tempo a seu favor em meio às infrações cometidas pelo rival, os pernambucanos (e seus torcedores) se irritaram com os ataques paralisados pelo Tricolor. A chance mais clara até os 25 minutos saiu a partir de André Silva, que desperdiçou uma oportunidade clara em cruzamento da direita.