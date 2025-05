Em despedida de Kevin de Bruyne no Etihad, City vence no Inglês e vai ao G5

Na despedida de De Bruyne do Etihad Stadium, o Manchester City venceu o Bournemouth nesta terça-feira por 3 a 1, em confronto pela 37ª rodada do Campeonato Inglês.

Os gols da partida foram marcados por Marmoush, Bernardo Silva e Nico González, pelo City, e Jebbison, pelo Bournemouth. Com a vitória, o City atingiu a terceira colocação, com 68 pontos, resultado que ainda não garante a equipe na próxima Champions League. O Bournemouth se manteve na 11ª posição, com 53.

Momentaneamente, Liverpool, Arsenal, City, Newcastle e Chelsea vão se classificando diretamente à Champions. As equipes ocupam o G-5 do Campeonato Inglês, enquanto o Aston Villa, com 66 pontos, é o sexto colocado, primeiro fora das vagas para o torneio europeu e apenas dois pontos do elenco de Manchester.