Ex-zagueiro Lúcio surge com corpo enfaixado após grave acidente doméstico

O ex-zagueiro Lúcio, hospitalizado na UTI desde quinta-feira passada após sofrer um acidente doméstico com uma lareira ecológica que resultou em uma série de queimaduras, apareceu pela primeira vez desde o episódio. Ele foi fotografado com diversas partes do corpo enfaixadas.

O que aconteceu

O ex-jogador publicou em seu Instagram uma foto em que aparece repleto de curativos, desde a cabeça até as pernas. Ele ainda legendou a foto com o primeiro versículo do Salmo 46, que diz: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia".

Marília Scarton Forgiarini, esposa de Lúcio, aparece na imagem dando as mãos ao marido, que está de costas. Eles estão no Hospital Brasília — o quadro é estável.