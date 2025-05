Grêmio tem gol anulado no fim e cai para o CSA em casa na Copa do Brasil

O CSA venceu o primeiro embate, com virada nos cinco minutos finais da partida. O Azulão conhecerá seu adversário após o sorteio das oitavas de final, que ainda não tem data confirmada.

Classificação e jogos Copa do Brasil

O próximo jogo do Grêmio é válido pelo Brasileirão, quando recebe o Bahia no próximo domingo, às 11h (de Brasília). O CSA recebe o Confiança um dia antes, às 17h, pela Série C.

O Grêmio procurou o gol, mas encontrou a trave no 1º tempo

Os donos da casa chegaram mais perto de abrir o placar com lance na reta final: Ronald ajeitou após belo lançamento de Amuzu, e Monsalve chegou finalizando forte, mas a bola explodiu na trave direita do goleiro Gabriel Felix.

O CSA, ainda que tenha somado menor posse de bola e finalizações, soube assegurar o placar positivo conquistado no primeiro jogo. O Grêmio conquistou quase 70% de tempo com a bola nos pés, além de cinco chutes contra um no gol do adversário. O goleiro da equipe alagoana foi bastante exigido e evitou o que poderia ser um lindo tento do lateral Marlon, de fora da área.

O Tricolor teve gol anulado no fim do jogo e expulsão em confusão com árbitro

Nos últimos lances do confronto, o Grêmio marcou um gol, anulado por falta na grande área. Após revisão de Matheus Candançan no VAR, o árbitro confirmou a decisão de campo e foi pressionado por atletas dos donos da casa, que ficaram revoltados com a escolha do juiz. Na confusão, Arezo foi expulso.