Galvão compara titular do Corinthians com ídolo do Real: 'mais explosão'

Galvão Bueno voltou a comparar Hugo Souza, goleiro do Corinthians, com Thibaut Courtois, arqueiro do Real Madrid, assim como já havia feito em 2020.

O que aconteceu

O apresentador repetiu a mesma comparação entre os goleiros, defendendo que o corintiano tem mais explosão para chegar na bola do que o belga. Galvão recebeu Hugo Souza como convidado na noite de ontem, no programa "Galvão e Amigos", da TV Bandeirantes.