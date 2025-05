'Esperava pena maior', diz pai de palmeirense após prisão de flamenguista

Após condenação por 14 anos de torcedor do Flamengo que assassinou Gabriela Anelli, em julho de 2023, durante briga de torcidas, os pais da palmeirense disseram que "esperavam uma pena maior".

O que aconteceu

Ettore Amarchiano Neto, pai de Gabriela, disse que esperava pena total de 32 anos, mas está satisfeito com os 14 declarados pela justiça. A torcedora do Palmeiras morreu após levar garrafada de Jonathan Messias Santos da Silva, antes de confronto do alviverde contra o Flamengo, no Allianz Parque.