Final de várzea em Londres tem G. Jesus x Martinelli versão sangue e raiz

Alanzinho, do Arsenal Raiz Imagem: Reprodução/Instagram

Por onde passei, todos me comparavam com ele e ficou até hoje. Começou quando Gabriel Jesus explodiu no Palmeiras. Quando eu estava no profissional do União Mogi, teve um cara que me chamou para ser sósia. Fiquei pensando uns dias, achei que seria uma boa: 'Vai que gravo um vídeo, estoura e de repente posso mudar a vida da minha família'. Fiz, mas não quis seguir nessa carreira de sósia. Alan Guedes, volante do Arsenal Raiz e ex-sósia de Gabriel Jesus

Experiência completa

Os atletas vivenciaram todas as etapas de um dia de jogo no Emirates. Os dois times chegaram de ônibus e se revezaram no vestiário do Arsenal, para ambos desfrutarem da estrutura principal, enquanto se preparavam para o momento tão aguardado.

Os jogadores também ganharam do anfitrião inglês camisas personalizadas com seus nomes. O Arsenal Raiz usou o uniforme principal branco e vermelho, que já traz as cores tradicionais da equipe do Jacanã, enquanto o Arsenal de Guarulhos vestiu o modelo preto, alternativo. O duelo de várzea em Londres foi apitado pelo brasileiro Willians Rocha.

O jogo foi equilibrado e permaneceu com o placar zerado até a reta final do primeiro tempo, quando o Guarulhos deslanchou. Ronaldo Henrique roubou a bola, ajeitou para o pé direito e bateu colocado. Na última jogada antes do intervalo, Gui Marques anotou um golaço para ampliar.