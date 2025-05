Filipe Luís vê assédio da Europa afetar rendimento de Wesley no Flamengo

Uma ascensão meteórica, com titularidade no Flamengo e convocação para a seleção brasileira. Wesley viveu um 2024 mágico, mas as grandes atuações do ano passado não têm se repetido, e o diagnóstico do técnico Filipe Luís é o de que o forte assédio da Europa tem afetado o rendimento do lateral-direito de 21 anos.

Todo jogador oscila durante um ano. Não existe o jogador que vai jogar sempre bem, ainda mais aqui, com 80 jogos, sem descanso e pressão absurda. Wesley tem 21 anos e é normal passar por momento de oscilação. É um menino que gosta de escutar e de treinar. Viveu um ano muito intenso no ano passado, foi convocado. Imagine como a cabeça dele não deve estar um turbilhão com o mercado europeu especulando o nome dele? Eu já gostei do jogo dele hoje (contra o Botafogo), mas quando a equipe toda baixa, todo mundo acaba baixando. Com o tempo, o Wesley vai retomar as boas atuações que ele vinha tendo.

Filipe Luís

Fla já recusou proposta, mas trabalha com venda no meio do ano

Desde o ano passado o Flamengo tem recebido propostas da Europa por Wesley. Todas foram recusadas, incluindo a mais tentadora, do Zenit, da Rússia, por cerca de 25 milhões de euros (quase R$ 159 milhões na cotação atual).