Filho de CR7 faz primeiros gols por Portugal e comemora igual ao pai; veja

Cinco dias depois de fazer a sua estreia pela seleção portuguesa sub-15, Cristiano Ronaldo Jr., filho de Cristiano Ronaldo, marcou seus primeiros gols com a camisa de Portugal.

O que aconteceu

Os gols foram decisivos e deram a Portugal o título do Torneio Internacional Vlatko Markovic, realizado na Croácia, no domingo (18), em final contra os anfitriões. Com a camisa 7, ele marcou o primeiro e o segundo na vitória de 3 a 2.

O primeiro gol saiu aos 11 minutos de jogo. Ele pegou sobra dentro da área e finalizou com força, acertando a trave antes de a bola entrar no fundo da rede.