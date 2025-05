Corinthians: Proposta da Adidas será debatida após votação de impeachment

Fontes do Conselho afirmam que seria "imprudente" tratar de um assunto dessa relevância agora. Hoje, o termômetro da votação, que acontecerá no Parque São Jorge, aponta para o afastamento do mandatário na semana.

Por outro lado, o conservadorismo do Cori preocupa a diretoria, que entende o patrocínio como algo para além da gestão. A dimensão e os valores envolvidos, que devem chegar a R$ 1 bilhão, seriam inéditos na história do clube.

Atualmente, a Nike paga R$ 30 milhões por ano, valor considerado abaixo do mercado. A diretoria também está insatisfeita com a qualidade do serviço prestado pela representante da Nike no Brasil, a Fisia — do grupo SBF — que assumiu o controle da distribuição desde de 2020. Quando o contrato foi inicialmente assinado, a Nike Inc. ainda mantinha atividades em solo brasileiro.