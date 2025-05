Corinthians: Memphis e Matheuzinho fazem fisioterapia no gramado após lesão

O Corinthians teve boas novas no treino da manhã de hoje (20). Memphis Depay e Matheuzinho, dois dos jogadores que estavam no departamento médico, iniciaram os trabalhos com os fisioterapeutas no gramado.

Retorno de lesionados anima

A imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos de atividades do Corinthians, no CT Joaquim Grava. Neste período, algumas novidades puderam ser constatadas.

Foi o primeiro trabalho dos jogadores no campo desde as lesões. Na semana passada, Memphis sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto Matheuzinho apresentou um edema na coxa direita.