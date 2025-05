Globo? Prime Video? Premiere? Onde assistir aos jogos da Copa do Brasil

A semana futebolística será marcada por decisões na Copa do Brasil, com times da Série A e alguns azarões lutando por vagas nas oitavas de final do torneio.

As 16 partidas de volta da 3ª fase estão espalhadas por três dias (terça, quarta e quinta) e serão transmitidas em diferentes plataformas — a TV Globo, por exemplo, não está na lista. O UOL separou as datas, os horários e onde assistir aos jogos.

Terça

19h - Vasco x Operário-PR (Sportv e Premiere)

19h30 - Athletico x Brusque (Amazon Prime Video)

21h30 - Náutico x São Paulo (Sportv e Premiere)

21h30 - Grêmio x CSA (Amazon Prime Video)