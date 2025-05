Como time de Textor na Inglaterra fez Ted Lasso virar 'realidade'

Campeão da Copa da Inglaterra no último fim de semana, o Crystal Palace, time no qual o empresário John Textor tem participação, serviu de inspiração (e muito mais) para a série "Ted Lasso", que conquistou 11 prêmios Emmy e milhões fãs de futebol em todo o planeta.

O que aconteceu

Na ficção, Ted Lasso é um treinador norte-americano que tenta mudar o destino do também fictício AFC Richmond. Trata-se de um time do sul de Londres, com tradição, mas de médio porte, que sonha competir de igual para igual com os gigantes, tal como o Crystal Palace.

O Crystal Palace não apenas serviu de inspiração, como cedeu a sua casa para a gravação dos episódios. Conhecido como um dos estádios mais charmosos e barulhentos da Inglaterra, o Selhurst Park nem precisou de grandes mudanças para virar a casa do clube de Ted Lasso (Nelson Road Stadium), inclusive com as cores azul e vermelha sendo mantidas.