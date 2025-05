Bom sinal para o Brasil? Argentina superou crise política para ser campeã

O grande acerto de Tapia, mesmo com os problemas estruturais na confederação e no Campeonato Argentino, foi priorizar o futebol. Investimento em estrutura e carta branca para comissão técnica e liderança do elenco foram oferecidos.

A Argentina foi se encontrando: fez uma Eliminatória sem sustos e venceu a Copa América de 2021. O sentimento de pessimismo pós-Copa de 2018 virou esperança para a Copa do Qatar.

Scaloni foi ao Qatar sendo o primeiro técnico no comando da Argentina por quatro anos desde 2002. E já tinha o vínculo renovado até 2026. O interino virou o treinador apoiado por Messi e agora com apoio do povo.

Confiante, Lionel Scaloni fez as mudanças necessárias, como mexer no time durante a Copa após a derrota para a Arábia Saudita. O time se encontrou e acabou campeão do mundo diante da mesma França na decisão.

Esse papel de referência técnica pode ser exercido por Neymar, enquanto Ancelotti tem muito mais experiência que Scaloni. Resta saber se os problemas administrativos da CBF impactarão ou não dentro das quatro linhas.