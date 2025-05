Boca Juniors é eliminado em casa e chega pressionado ao Mundial de Clubes

Sem títulos no primeiro semestre e com o ambiente pressionado, resta ao Boca Juniors tentar reagir no Torneio Clausura e ajustar o time para o desafio mais importante do ano. O clube disputará o Super Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

A estreia do Boca no Mundial será no dia 16 de junho, contra o Benfica. Depois, enfrenta o Bayern de Munique no dia 20 e fecha a fase de grupos contra o Auckland City, em 24 de junho.