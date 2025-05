Agente revela que Neymar chorou e quis voltar ao Barça após 2 meses de PSG

Neymar foi para o PSG em agosto de 2017, por 222 milhões de euros. A transferência foi a maior da história do futebol à época. André Cury conta que, apesar do clima de festa, dois meses depois, o craque estaria arrependido da escolha feita.

Cury tentou demover Neymar da ideia de uma transferência para a França. O empresário é um dos maiores agentes de jogadores no Brasil, e nessa época tinha laços próximos com o Barcelona. Ele ajudava o clube na relação com jogadores no Brasil, e foi um dos responsáveis por tentar impedir a ida de Neymar ao PSG.

Ó, você vai fazer uma besteira, porque... você vai sentir saudade, em dois meses você vai tentar voltar, não vai dar pra voltar. Porque isso é que nem pegar um voo na classe econômica, quando está no meio do oceano tem um cachorro latindo, bebê chorando, a poltrona não reclina, e aí você vai lá na aeromoça: 'eu sou o Neymar, quero mudar de classe'. Aí a mulher fala: 'não, mas durante o voo não dá pra mudar André Cury, sobre como tentou convencer Neymar a ficar no Barça

Trato com Daniel Alves levou Neymar a Paris. Cury revelou que, em 2017, voltando do casamento de Lionel Messi, em 2017, ele dividiu um voo com o lateral, que lhe fez uma confissão: também tinha uma proposta do PSG e, se o atacante topasse, iria para lá para que fizessem parceria.

Neymar, que se sentia isolado no Barcelona, topou e apertou a mão do amigo. Alves assinou um contrato com os franceses em julho de 2017.

20 milhões de euros impediram o retorno

A ligação do nome de Neymar ao Barcelona permaneceu nos anos seguintes. O clube culé em 2019 ficou próximo de costurar o retorno ao Camp Nou, segundo Cury.