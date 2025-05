Vazamento de informações volta a preocupar no Flamengo após 'CT blindado'

Recentemente, porém, as escalações voltaram a vazar. A contratação do ex-zagueiro Rodrigo Caio como auxiliar-técnico também foi outro assunto que acabou saindo na imprensa antes do comunicado oficial do Rubro-Negro.

Técnico da equipe, Filipe Luís não escondeu o descontentamento com a situação. Após o empate em 0 a 0 com o Botafogo ontem, pelo Campeonato Brasileiro, o treinador admitiu que os vazamentos são prejudiciais ao seu trabalho.

Não controlamos tudo, às vezes as escalações vazam. Não vinha vazando, mas não controlo quem pega o celular e manda mensagem, isso é do futebol. Claro que me prejudica, é ruim que vaze a escalação, mas quem faz está indo contra o Flamengo. Que essa pessoa coloque a cabeça no travesseiro e não consiga dormir

Filipe Luís

"Não estou nem aí para o que pensam"

Em março, Boto detalhou como havia sido o esquema de blindagem que implementou. O dirigente português classificou como algo normal na Europa e demonstrou não se importar com quem se incomodasse.