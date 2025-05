Torcedores são presos com bomba feita de desodorante em Fla x Botafogo

Integrantes de uma organizada do Botafogo foram presos com uma bomba caseira feita com desodorante após entrarem em conflito com a Polícia Militar no entorno do Maracanã, durante o clássico com o Flamengo, ontem, pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

No total, 102 pessoas foram detidas e encaminhadas à delegacia. Com elas, além da bomba caseira, foram apreendidos soco inglês, fogos de artifício, protetores bucais, porretes, touca ninja, pedras, entre outros itens.

A confusão teve início na rua Arthur Menezes com rua São Francisco Xavier, próximo à entrada do Setor Sul. De acordo com a PM, os alvinegros foram contidos já na rua Eurico Rabelo, que dá acesso ao Maracanã.