Simulação bizarra, revolta com juiz e frangaço: a noite desastrosa de Messi

Lionel Messi não teve uma noite feliz neste domingo. Ele passou em branco, reclamou muito com a arbitragem e viu seu time, o Inter Miami, sair de campo derrotado.

O que aconteceu

Mesmo com Messi, Busquets, Jordi Alba e Suárez em campo, o Inter Miami perdeu do Orlando City por 3 a 0, em jogo válido pela Conferência Leste da MLS. O camisa 10 passou em branco pelo segundo jogo seguido e ainda deixou o campo com cartão amarelo.

O craque argentino reclamou muito no lance em que o Orlando City abriu o placar no Lockhart Stadium. Ele pediu recuo depois de o goleiro pegar na mão uma bola tocada de lado pelo defensor, mas o árbitro deixou o jogo rolar. Na sequência da jogada, o colombiano Muriel invadiu a área e mandou para as redes (veja abaixo).