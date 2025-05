Renovação? Pré-lista de Ancelotti indica aposta da seleção em veteranos

Dorival pregava renovação e evitava convocar atletas que talvez não chegassem em plena condição física para a Copa do Mundo de 2026. Casemiro foi um dos vários atletas preteridos.

Agora, a pouco mais de um ano para a Copa, Carlo Ancelotti pode fazer menos apostas e recorrer a quem conhece melhor a seleção. Mesmo que isso signifique a presença de atletas protagonistas de insucessos recentes com a amarelinha.

Outros nomes vazados são mais jovens, como Léo Ortiz, Wesley, Gerson e Pedro, do Flamengo. Hugo Souza, do Corinthians, e Fabricio Bruno, do Cruzeiro, também estão na relação de 50 jogadores.

Ancelotti vai convocar 23 jogadores no dia 26 de maio. O Brasil enfrentará Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho, pelas Eliminatórias.