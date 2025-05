Quem é Ana Carolina Côrte, ex-chefe do departamento médico do Corinthians

A médica Ana Carolina Côrte, chefe de departamento, demitida do Corinthians na tarde de hoje (19), tem um largo currículo no esporte.

Gerente de saúde do COB e pioneira no futebol

Ana Carolina tem papel importante no Comitê Olímpico do Brasil (COB), onde ocupa o cargo de gerente da área de saúde há mais de 10 anos. Em 2023, ela tinha solicitado a saída do Comitê para focar no Corinthians, mas recebeu convite para retornar no início deste ano.

Especialista em Medicina do Exercício e do Esporte, Ana atuou na preparação do COB para os Jogos Olímpicos Rio 2016 e Tóquio 2020. A profissional também esteve nos Jogos Paris 2024 como médica da Confederação Brasileira de Canoagem.