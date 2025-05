Quais movimentos de Gilmar Mendes no STF ainda envolvem a CBF

O julgamento sobre isso, inclusive, está marcado para continuar no dia 28 de maio. Mas ele não vai atacar diretamente o cotidiano da CBF.

Onde isso pode acontecer — mas é considerado improvável?

Em uma petição aberta para discutir especificamente a assinatura do coronel Nunes no acordo que fora homologado por Gilmar no STF e tratava da eleição de Ednaldo em 2022.

Só que o próprio ministro mandou o assunto de volta para o Tribunal de Justiça do Rio.

Foi nessa que o desembargador Gabriel Zefiro anulou o acordo, diante da suspeita de que Nunes não estivesse em plenas condições mentais de assinar o documento, em janeiro deste ano.

O assunto "assinatura do coronel" virou uma petição no STF. E Gilmar avisou: "Advirto aos interessados que as questões associadas especificamente à CBF devem ser tratadas na Pet 13.783/DF".