Árbitro é suspenso após ser acusado de machismo no Paulistão feminino

Ele virou pra mim e (disse): 'Na hora certa, eu vou te pegar'. Todo mundo ouviu as falas preconceituosas e machistas com o Red Bull Bragantino, com as jogadoras do São Paulo. Então eu fiz o sinal, a Federação Paulista adotou o protocolo, que a gente, em qualquer momento de preconceito sofrido, a gente tem que fazer o sinal. Eu fiz o sinal, nada aconteceu, infelizmente era ele (Juliano Rodrigues) quem estava aqui apitando e também não parou, evidente que ele não ia parar. Então, uma situação muito triste e eu acho que medidas tem que ser tomadas. Stella Terra, zagueira do RB Bragantino, à TNT Sports

Na entrevista, a meio-campista do São Paulo, Aline de Lima, também relatou ter sofrido machismo pelo árbitro - a atleta afirmou que Juliano Rodrigues disse a ela: "Vou dar a falta na hora que eu quiser".

Quando os árbitros, os homens, vêm apitar a gente (futebol feminino), eles acham que eles podem falar da forma que eles bem entendem e não é dessa forma. Acho que tem que haver um respeito muito grande. Ele falou: 'Vou dar a falta na hora que eu quiser'. Então, acho que quando a Estela faz esse gesto, eu até falei do banco: 'Vamos parar, vamos parar', porque não é dessa forma que o futebol feminino tem que ser visto e tem que ser tratado. Aline de Lima, meio-campista do São Paulo, à TNT Sports

Confira a nota publicada pela FPF

"A Federação Paulista de Futebol informa que recebeu com atenção e seriedade os relatos das atletas Stella, do Red Bull Bragantino, e Aline Milene, do São Paulo, após a partida entre as duas equipes realizada nesta quinta-feira (15), pelo Paulistão Feminino Sicredi.

A FPF não tolera, sob nenhuma circunstância, atitudes preconceituosas, discriminatórias ou desrespeitosas dentro ou fora de campo. Toda manifestação contrária aos valores de igualdade, respeito e integridade será apurada com rigor.