O que time presidido por Neymar ganha com o título na Kings League?

Apesar da derrota do Santos para o Corinthians, Neymar pôde ontem comemorar o título da Fúria, time do qual é presidente na Kings League. A equipe empatou por 5 a 5 com o Dendele e venceu na decisão por "shoot-outs", para um público de 40.027 pessoas presentes no Allianz Parque.

Além da conquista em si, o que mais estava em jogo para a equipe do jogador do Peixe?

O que aconteceu

Campeã do torneio, a Fúria, assim como os outros semifinalistas, está garantida no Mundial de Clubes da Kings League, que será disputado em Paris, na França, entre os dias 1º e 14 de junho. Dendele, Desimpedidos Goti e Fluxo completam o quarteto de times representantes do Brasil.