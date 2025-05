Tropeço contra Corinthians escancara dependência de Neymar para o Santos

O aproveitamento do Santos com Neymar é três vezes melhor quando comparado com os jogos em que o craque não atuou nesta temporada.

O que aconteceu

O Santos apresenta uma dependência de Neymar. Sem o craque, o Peixe definha no Campeonato Brasileiro.

O rendimento do Santos com o camisa 10 em campo é de 63% dos pontos, inflado por um desempenho melhor no Paulistão. Cinco vitórias, dois empates e duas derrotas.