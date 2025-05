Mauro Cezar: Subserviência do Santos a Neymar é inaceitável

Mas o principal jogador, o ídolo, que teve aquela festa toda, teve uma homenagem no próprio Allianz Parque antes do jogo da segunda-feira passada contra o Ceará, não parece estar muito preocupado com o Santos — está preocupado com outra coisa.

Ele pode até falar que está preocupado com o Santos, mas ele não demonstrou isso. E o Santos é subserviente a isso.

Mauro Cezar

Na opinião do colunista, a relação entre Neymar e o Santos hoje é para revoltar o alvinegro praiano.

Se eu fosse santista, estaria muito revoltado porque é de uma subserviência, você se curvar a um jogador, seja ele qual for, que é uma coisa abjeta.

Como é que um clube com tanta história, com a sua torcida, se presta a esse papel? É inaceitável.

Mauro Cezar

