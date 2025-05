Juiz expõe suposto pedido de cartão de zagueiro a delegado; partes negam

"Um atleta que estará no banco do Maringá pediu para avisar que quer tomar cartão. Ele quer saber se precisa fazer algo ou não", teria dito o delegado a Castro. O juiz afirmou ter informado que aplicaria somente as "sanções necessárias", sem atender à suposta solicitação — a iniciativa teria sido corroborada pelos auxiliares.

O árbitro ainda disse que, depois do jogo, o delegado entrou no vestiário e informou que um dos amarelos acabou dado justamente a Ronald. Ele foi punido, ainda de acordo com a súmula, por invadir o gramado durante o único gol do Maringá.

Partes negam

O delegado negou qualquer "contato direto" com atletas antes da partida em questão. Gustalla, no entanto, relembrou uma declaração envolvendo o zagueiro à equipe de arbitragem.

De fato, a equipe de arbitragem, antes do início do jogo, encontrava-se conversando sobre aspectos gerais da partida, quando comentou sobre o time do Maringá, especialmente a respeito do capitão, Sr. Ronald Eugenio de Carvalho. Na ocasião, este delegado mencionou que o referido atleta estaria no banco de reservas, acrescentando que havia ouvido que ele ainda se encontrava lesionado e 'pendurado'. Nesse contexto, foi feito um comentário no sentido de que, caso o atleta apresentasse comportamento inadequado no banco de reservas, 'já sabem o que ele quer?', ou seja, poderia estar tentando forçar uma punição disciplinar, com o intuito de cumprir suspensão enquanto lesionado. Aparentemente, a equipe de arbitragem não compreendeu corretamente o teor da observação. Ressalte-se que este delegado não manteve contato direto com o atleta Ronald Eugenio de Carvalho nem com qualquer outro atleta. Por fim, destaca-se que a arbitragem não procurou este delegado para esclarecimentos adicionais Fábio Henrique Gustalla, em documento do jogo

O Maringá também se manifestou e afirmou, ao UOL, que Ronald não conversou com nenhum dos árbitros antes do jogo.