Corinthians demite chefe do departamento médico após polêmica com Dorival

A Dra. Ana Carolina Ramos e Côrte, chefe do departamento médico do Corinthians, foi demitida na tarde de hoje (19).

O que aconteceu

Na noite de ontem, o técnico Dorival Júnior levantou uma polêmica, afirmando que a lesão de Matheuzinho foi uma "surpresa". O técnico comentou, na coletiva após a vitória sobre o Santos por 1 a 0, que o lateral direito foi cortado do jogo por lesão muscular depois de não treinar durante a semana.