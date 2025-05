Estádio do Arsenal recebe final brasileira de várzea: 'Nunca imaginei'

O estádio do Arsenal, em Londres, sedia hoje uma partida única em sua história: uma final da várzea brasileira. Nesta tarde, dois times amadores da região metropolitana de São Paulo se enfrentam em pleno Emirates pelo título da Copa OMO Varzenal, campeonato de "sósias" do clube inglês.

Várzea realizando sonhos

Arsenal Guarulhos e 13 do Arsenal, de Jaçanã, conquistaram a vaga na final e a viagem à capital inglesa. Eles duelam na arena do norte de Londres a partir das 12h30 (de Brasília) para definir quem voltará ao Brasil com a taça do torneio. O estádio, menos de 24 antes, foi palco da vitória do time da casa no confronto direto que confirmou a vice-liderança na Premier League.

A Copa OMO Varzenal reuniu oito times amadores da várzea paulistana com inspiração no time londrino. Todas as equipes selecionadas são batizadas em homenagem ao Arsenal inglês.