Como Samir Xaud virou candidato único a presidente da CBF

O nome de Samir apareceu de forma concreta já na noite de quinta-feira, no mesmo dia em que Ednaldo foi deposto. Na sexta, a articulação tomou forma. Tanto que à noite, já havia um cenário de união com 22 federações em torno do candidato.

Sim, de Roraima

Mas por que Samir? Ele não surgiu sozinho no páreo. Tampouco tinha força para ser o grande articulador da própria candidatura.

O grupo inicialmente colocou três nomes em pauta. Ricardo Gluck Paul, presidente da Federação do Pará, Luciano Hocsman, da Federação Gaúcha, e Samir Xaud, de Roraima.

O princípio era apostar em uma nova geração de dirigentes. Por essas e outras que Rubens Lopes, da Ferj, não emplacou, por exemplo.

O UOL apurou que em Brasília — no bloco do lado político ligado ao IDP de Gilmar Mendes —, a preferência era até pela candidatura de Paul ou de Luciano. Mas não houve imposição. A visão sobre Luciano é que ser do Sul (região com três federações) mobilizaria menos votos.