Comissão de clubes leva sugestões à CBF para mudar atuação do VAR

Enquanto a CBF se reorganiza após o afastamento do presidente Ednaldo Rodrigues, os integrantes da comissão nacional de clubes terão na manhã de hoje uma reunião para tratar de arbitragem.

A ideia, segundo o UOL apurou, é passar pelo menos três sugestões ao chefe do setor, Rodrigo Martins Cintra, para serem implementadas. Todas têm relação com o VAR.

Quais as sugestões?

1 - Que quando o árbitro de campo chegar à área de revisão, à beira do campo, o áudio dele com a cabine do VAR seja desligado. A ideia é que o árbitro central interprete o lance sem as sugestões do VAR no ouvido.