Brasil perde cadeira no Conselho da Fifa, e Conmebol repassa para argentino

Ao mesmo tempo, Chiqui Tapia tem se aproximado cada vez mais do presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez. Até porque o desempenho da seleção argentina, atual campeã do mundo, tem elevado a moral do país internacionalmente.

O Brasil, por outro lado, vive uma crise dentro e fora de campo.

Antes de Ednaldo, passaram pelo Conselho da Fifa Fernando Sarney, Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira. Del Nero e Teixeira foram banidos do futebol por conta de escândalos de corrupção.

Os demais representantes da Conmebol no Conselho da Fifa são: Maria Sol Muñoz, do Equador, Ignacio Alonso, do Uruguai, e Ramón Jesurún, da Colômbia.