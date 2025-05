Zubeldía exalta vitória do São Paulo na superação: 'Sentia que viraríamos'

Lucca

"É a primeira divisão. Falei no Paulistão, se não me engano, sobre a diferença de ser marcado por um jogador de primeira divisão do que ser marcado pelo sub-20. Lucca já é analisado, assim como o Lucas Ferreira. Fazem dupla marcação no Ferreira. Lucca não encontra o mesmo espaço de quando era surpresa, mas tem recurso. Se não podem frear na boa, vão frear por mal, disputa acima, golpe abaixo. O jogador juvenil vai aprendendo. Estamos em um processo mais acelerado, até do que eles imaginavam, tem que ser exponencial para consolidar como profissional. Até agora, os mais experientes dão uma boa fase para trabalharem da melhor maneira e com confiança. É continuar com o pé na terra e saber que, quando acontece dos marcadores, soltar a bola, escolher as disputas".

Falta de psicólogo

"Temos profissionais em caso de necessidade. Sempre há à disposição. Hoje, antes do jogo, pensei no aquecimento sobre a grande virtude do São Paulo ser a qualidade humana. Falo de quem trabalha no CT, todos mesmo. Todos dependem uns dos outros e nos defendemos. Estamos atentos um ao outro. O presidente passando por todos nós, cozinha, área de imprensa, roupeiros. É uma família. Isso é muito importante para todos nós. Se tem algum problema de confiança, um de todos nós estaremos ao lado e dispostos a ajudar. A qualidade humana que encontrei em São Paulo, em um mundo muito individualista, que trocam treinadores rápidos, tudo muito acelerado... Encontrei o oposto aqui. Encontrei gente disposta a ajudar. Temos muitas pessoas para ajudar os mais jovens. Por mais que tenhamos um profissional, existem coisas biológicas que não podemos controlar. Os jovens passam por situações simplesmente por serem jovens, situações que fazem aprender. Podemos falar, mas eles precisam viver e, vivendo isso, entenderão o que têm que fazer. E graças a Deus estamos em um clube que é uma família".